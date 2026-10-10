Karabük'te iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı, 1'inin durumu ciddiyetini koruyor

Karabük'te iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı, 1'inin durumu ciddiyetini koruyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı; 1 yaralının durumu ciddiyetini koruyor. İlk kazada kaya parçalarından kaçmak için manevra yapan otomobil devrilirken, ikinci kazada kontrolden çıkan bir otomobil tırla ve hafif ticari araçla çarpıştı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
B.T. idaresindeki 07 YSB 67 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kayı köyü yakınlarında yamaçtan düşen kaya parçalarına çarpmamak için manevra yaptı.
Kazada devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki M.T. ve S.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Karabük-Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde M.A.A. yönetimindeki 06 FYT 568 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Otomobil N.Ç'nin kullandığı 78 AH 500 plakalı tır ile M.R.Y. kontrolündeki 78 ABR 850 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü M.A.A. yaralandı.
AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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