Karabük\'te İki Cip Çarpıştı: 3 Yaralı

Karabük'te iki cipin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

B.C.C. idaresindeki 78 AAY 732 plakalı cip ile A.Y.I. yönetimindeki 34 BYT 214 plakalı cip, Ergenekon Mahallesi Safir Sokak'ta çarpıştı.

Kazada, sürücü B.C.C. ile diğer araçtaki E.I. ve D.I. (9) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan polis, B.C.C'nin sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiğini belirledi.