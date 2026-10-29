Karabük\'te iki otomobilin çarpışmasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te iki otomobilin çarpışmasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kanyon Köprü girişinde iki otomobil çarpıştı ve kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
A.Ş. idaresindeki 06 VIF 05 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Kanyon Köprü girişinde A.E.B. yönetimindeki 78 AR 598 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 78 AR 598 plakalı otomobildeki E.U.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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