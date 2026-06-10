Karabük'te İzinsiz Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Karabük'te İzinsiz Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu

Karabük\'te İzinsiz Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu
10.06.2026 15:36
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Karabük'te düzenlenen operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı, uyuşturucu ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen izinsiz kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu'da kaçak kazı yapan 6 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Operasyonda, jeneratör, dedektör, hilti, 3 hiltiye ait delici uç, uzatma kablosu ve 4 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

İlçedeki uyuşturucu operasyonunda da 2 şüphelinin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 118 sentetik ecza ele geçirildi, cep telefonuna el konuldu.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde yapılan 2 operasyonda ise 2 zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Karabük, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te İzinsiz Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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