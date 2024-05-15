Karabük'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Karabük\'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Karabük'te düzenlenen operasyonlarda, kaçak kazı ve uyuşturucu suçlarından şüphelenilen 3 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice ilçesinde bir arazide dedektörle arama yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonlarda el dedektörleri, kulaklık, murç, çekiç ve kafa lambası gibi malzemeler ele geçirildi. Ayrıca Karabük merkezde bir kişinin evinde yapılan uyuşturucu operasyonunda ise 78,5 gram kenevir tohumu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

15.05.2024 09:43
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Karabük'te düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişiyi Yenice ilçesinde arazide dedektörle arama yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Operasyonda iki el dedektörü ve buna ait kulaklık, murç, çekiç ve iki kafa lambası ele geçirildi.

Karabük merkezde de bir kişinin evine uyuşturucu operasyonu yapan ekipler, aramada, 78,5 gram kenevir tohumu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kenevir, Karabük, Yenice, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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