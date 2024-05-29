Karabük'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Karabük'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük\'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sigara sarma makinesi, hava kompresörü, kıyılmış tütün, içi tütün doldurulmuş makaron, bandrolsüz boş makaron, ambalaj poşeti ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

29.05.2024 16:57
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Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aramada, sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 2 kilo 388 gram kıyılmış tütün, 1880 içi tütün doldurulmuş makaron, 3 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 250 ambalaj poşeti ve 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karabük'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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