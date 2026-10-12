Karabük'te kamyon ve otomobil kazalarında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te kamyon ve otomobil kazalarında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

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Karabük\'te kamyon ve otomobil kazalarında 1\'i çocuk 4 kişi yaralandı
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Karabük'te Eskipazar Bayındır köyü yakınlarında kamyon park halindeki otomobil ve tıra, Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında ise bir otomobil ağaca çarptı. İki kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 1'i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.D. idaresindeki 34 TU 5943 plakalı kamyon, Eskipazar Bayındır köyü yakınlarında M.D. yönetimindeki 34 VU 0271 plakalı tıra çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon dinlenme tesisinde park halindeki 52 AHN 923 plakalı otomobil ve 20 EV 323 plakalı tıra çarptı.

Kazada otomobildeki E.Ç., F.K. ve A.G. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Safranbolu- Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarındaki kazada ise S.I. (56) idaresindeki 78 SL 271 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü S.I. yaralandı.

AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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