Karabük'te Kamyonet Apartmana Düştü

KARABÜK'te park halindeyken el freni boşalan kamyonet apartmanın bahçesine düştü. Kazada evin balkonunda hasar oluştu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Beşbinevler Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. 34 SU 0028 plakalı kamyonet, sokak üzerinde park halindeyken el frenin boşalması nedeniyle rampa aşağı hareket etmeye başladı. Kamyonet bir süre gittikten sonra sitesinin bahçesine düştü. Binalarda oturanlar gürültüyü duyup pencereye koştuklarında kamyonun bahçeye düştüğünü gördü. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonun çarpması nedeniyle bir evin balkonunda hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,