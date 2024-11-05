Karabük\'te Kar Yağışı Beyaz Örtü Oluşturdu

Karabük'te yüksek kesimler beyaza büründü
KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 1 dereceye kadar düştü. Karabük- Bartın kara yolu Ahmetusta mevkiinde sıcaklıkların düşmesiyle sabahın ilk saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Yer yer kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.
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