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Karabük'te Kar Yağışı Sonrası Kar Küreme Çalışmaları Yapıldı - Son Dakika
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Karabük'te Kar Yağışı Sonrası Kar Küreme Çalışmaları Yapıldı

Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Karayolları ekipleri, D-100 karayolu geçişi ve Keltepe Kayak Merkezi'nde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

21.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:11
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KARABÜK'te kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Ekipler, D-100 kara yolunda kar küreme çalışması yaptı.

Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının ardından D-100 karayolu geçişi, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ve Soğuksu mevkisinde, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Merkeze gelen tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. (DHA) FOTOĞRAFLI

Karabük\'te Kar Yağışı Sonrası Kar Küreme Çalışmaları Yapıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karabük'te Kar Yağışı Sonrası Kar Küreme Çalışmaları Yapıldı - Son Dakika
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