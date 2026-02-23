Karabük\'te Kar Yağışı ve Sis

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası, Ömür Ahmet Kıran mevkisi ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor.
Ahmetusta Geçidi mevkisinde sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli seyrediyor.
