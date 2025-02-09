Karabük'te Karaca ve Çakal Görüntülendi

Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yenice ilçesinde karla kaplı ormanlarda 2 karaca gören kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Kayıtlarda bölgede gezinen karacaların bir süre sonra uzaklaşması yer alıyor.
Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ise yiyecek arayan 4 çakaldan oluşan sürü, çöp konteyneri çevresinde dolaştı.
Bu sırada çakalları gören mahalle sakini, cep telefonu kamerasıyla hayvanları kayda aldı.
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