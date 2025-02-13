Karabük'te Kızıl Şahin Doğaya Salındı

Karabük'te güçten düşen kızıl şahin tedavi edilip doğaya salındı.
Doğada bitkin halde bulunan kızıl şahin, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Veteriner hekim tarafından yapılan tedavi ve bakımla sağlığına kavuşan şahin, doğaya bırakıldı.
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