Karabük'te kontrolden çıkan minibüs kot farkından 2 otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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Karabük'te kontrolden çıkan minibüs kot farkından 2 otomobilin üzerine devrildi

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Karabük\'te kontrolden çıkan minibüs kot farkından 2 otomobilin üzerine devrildi
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Karabük'te Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta kontrolden çıkan minibüs, yaya kaldırımına çıktıktan sonra kot farkı bulunan yoldan apartmanın park alanındaki 2 otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken minibüs ve 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

KARABÜK'te kontrolden çıkan minibüs, kot farkının olduğu yoldan park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. 78 S 0087 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaya kaldırımına çıktı. Minibüs, daha sonra yoldan, kot farkının olduğu bir apartmanın park alanında bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, minibüs ve 2 otomobilde hasar oluştu.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA
OtomobilKarabükGüncelSon Dakika

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