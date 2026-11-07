Karabük\'te kontrolden çıkan minibüs kot farkından 2 otomobilin üzerine devrildi

Karabük'te kontrolden çıkan minibüs kot farkından 2 otomobilin üzerine devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta kontrolden çıkan minibüs, yaya kaldırımına çıktıktan sonra kot farkı bulunan yoldan apartmanın park alanındaki 2 otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken minibüs ve 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
KARABÜK'te kontrolden çıkan minibüs, kot farkının olduğu yoldan park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. 78 S 0087 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaya kaldırımına çıktı. Minibüs, daha sonra yoldan, kot farkının olduğu bir apartmanın park alanında bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, minibüs ve 2 otomobilde hasar oluştu.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: DHA
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