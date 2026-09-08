Karabük'te kontrolden çıkan otomobil devrildi; sürücü yaralandı
Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde T.E. idaresindeki otomobil devrildi, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
T.E. (28) idaresindeki 54 DE 665 plakalı otomobil, Karabük- Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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