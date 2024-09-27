Karabük\'te Kuyu-28 Operasyonu: 4 Tutuklama

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Karabük'te düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

KOM Başkanlığı koordinesinde 58 ilde eş zamanlı mali suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 24 Eylül'de düzenlenen "Kuyu-28" operasyonunda Karabük'te gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.G, H.G, E.Ç. ve Ş.A. hakimlikçe tutuklandı, A.K. ve Ö.G. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, çok sayıda banka dekontu ve senet ele geçirildi.