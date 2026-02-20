Karabük'te Lidar ve Frekans Tabanlı Sistem Geliştirildi - Son Dakika
Karabük'te Lidar ve Frekans Tabanlı Sistem Geliştirildi

Karabük'te Lidar ve Frekans Tabanlı Sistem Geliştirildi
20.02.2026 21:59
Karabük Üniversitesi, demiryolu güvenliği için frekans tabanlı kontrol ve lidar ölçüm sistemleri geliştirdi.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) frekans tabanlı kontrol sistemi ve lidar destekli gabari ölçüm cihazı geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Hayrettin Yüzer, demiryollarında güvenliği ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik iki teknoloji geliştirdi.

Geliştirilen sistemlerden ilki, demiryollarında dağınık kontrol altyapısını sadeleştirmeyi hedefleyen frekans üretim cihazı oldu.

Sistem sayesinde merkezden uzaktaki hemzemin geçitler ve sinyalizasyon ekipmanları tek kablo üzerinden kontrol edilebiliyor.

Projelerin ikincisi ise tünel içi güvenlik analizine yönelik geliştirilen lidar destekli gabari ölçüm cihazı oldu.

Bu sistem sayesinde ise tünel kesitin hassas şekilde ölçülerek, trenin maksimum dolu haliyle duvarlara temas riski analiz edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yüzer, frekans üretim sisteminin mevcut altyapılarda yaşanan kablo karmaşasını azaltmayı amaçladığını belirterek, "Demiryollarında merkezden uzaktaki cihazları kontrol etmek için haberleşme kablolarına ihtiyaçları var. Mesela Karabük için konuşacak olursak, merkezle hemzemin geçit arasında çok uzak mesafeler var. Bu hemzemin geçidin yanında ışıklar var, başka bölgede ışıklar var. Hepsine ayrı kablo döşemeleri halinde çok fazla kargaşa oluyor." ifadelerini kullandı.

Merkezdeki ana üniteden gönderilen frekans sinyalinin, saha noktalarındaki alıcı kutular tarafından algılanarak ilgili ekipmanı devreye aldığını aktaran Yüzer, bu sayede bariyer ve sinyal sistemlerinin merkezi olarak yönetilebildiğini belirtti.

Yüzer, projenin ikinci ayağında yer alan lidar destekli gabari ölçüm cihazı sistemi saysesinde ölçümlerin iki boyutlu kesitler halinde alındığını, elde edilen verilerin ise birleştirilerek üç boyutlu tünel modeli oluşturulabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cihaz iki ray arasındaki mesafeyi (ekartman) ölçüyor. Her iki ray arasındaki yükseklik farkını ölçebiliyoruz. Bunlar da tren tünelde dönerken, devrilmemesi için önemli parametreler. Hepsi tek bir cihazda birleşmiş durumda ve tek bir insanın taşıyabileceği 16 kilo, çünkü yurt dışından gelen cihaz daha ağır ve vinçle taşınıyor."

Kaynak: AA

