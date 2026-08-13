Karabük\'te Lokomotif ve TIR Çarpıştı

KARABÜK'te hemzemin geçitte lokomotif ile demir yüklü TIR çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken TIR ve lokomotifte hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Kılavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. idaresindeki DE 33 053 numaralı lokomotif, hemzemin geçitten geçmeye çalışan E.Y. yönetimindeki 41 AOZ 501 plakalı demir yüklü TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken TIR ve lokomotifte hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.