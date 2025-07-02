Karabük'te Mala Zarar Verme Suçlamasıyla Tutuklama

Karabük'te 3 ayrı olaya ilişkin "mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Bayır Mahalle Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen 3 ayrı "mala zarar verme" olayıyla ilgili şüpheli yaşı küçük H.M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen H.M.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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