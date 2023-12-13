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Karabük'te Motosikletli Kuryeler Tevfik Arayıcı Anısına Konvoy Düzenledi - Son Dakika
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Karabük'te Motosikletli Kuryeler Tevfik Arayıcı Anısına Konvoy Düzenledi

Karabük'te motosikletli kuryeler, 9 Aralık'ta trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları Tevfik Arayıcı anısına yaklaşık 100 araçla konvoy düzenledi. Kuryeler, kazayı protesto etmek amacıyla bir araya gelerek basın açıklaması yaptı ve ardından konvoy oluşturarak kazanın yaşandığı yere gidip anma töreni gerçekleştirdi.

Karabük\'te Motosikletli Kuryeler Tevfik Arayıcı Anısına Konvoy Düzenledi
13.12.2023 - 19:49,
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Karabük'te motosikletli kuryeler, 9 Aralık'ta trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları Tevfik Arayıcı anısına yaklaşık 100 araçla konvoy oluşturdu.

Kentte görev yapan motosikletli kuryeler, 9 Aralık'ta yaşanan kazayı protesto etmek amacıyla 100. Yıl Mahallesi'nde bir araya geldi.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Furkan Kayacık, 9 Aralık'ta alkollü minibüs sürücüsü S.F.Y'nin çarptığı motosikletli kurye arkadaşları Tevfik Arayıcı'nın hayatını kaybettiğini kaydetti.

Motosikletli kuryelerin zor şartlarda çalıştığını ifade eden Kayacık, "Tevfik kardeşimiz gibi nice kayıplarımızın olmaması için devletimizden biran önce yasa talep ediyoruz. Özel yemek sektörü esnaflarından da kurye çalışanlarının uzak mesafeye gönderilme ve limitlerinin düşürülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından 100. Yıl Mahallesi'nde kuryelerin yaklaşık 100 motosikletle oluşturduğu konvoy, kazanın yaşandığı Safranbolu Kirkille Mahallesi'nde son buldu.

Gruptakiler, buraya karanfil bıraktı ve yol kenarına fidan dikti.

Kaynak: AA
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