Karabük\'te Müstakil Evde Yangın Çıktı

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Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kapullu Mahallesi Kapullu Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.