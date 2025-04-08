Karabük'te Nisan'da Kar Yağışı - Son Dakika
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Karabük'te Nisan'da Kar Yağışı

Karabük'ün yüksek kesimleri Nisan'da karla kaplandı, dron ile görüntüler çekildi.

08.04.2025 16:58
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Nisan ayında Karabük'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Nisan ayında Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi mevkiindeki çam ağaçları ve çiçek açan meyve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kartpostallık kış manzaraları dron ile görüntülenirken, kar yağışını gören sürücüler de şaşkınlık yaşadı.

Çiçek açan ağaçların kar altında kaldığını belirten tır sürücüsü Muharrem Bayraktar, "Eğer ayaza çekerse, don olursa bu gece biraz sıkıntı oluşturabilir, inşallah olmaz" dedi.

Kaynak: İHA

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