Karabük'te öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüne bıraktı - Son Dakika
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Karabük'te öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüne bıraktı

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Karabük\'te öğrenciler, Gazze\'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüne bıraktı
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Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığının 'Uçurtmalar Vurulmasın' etkinliğinde öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu. İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, çocukların savaş ve şiddetin gölgesinde büyümemesi gerektiğini belirtti, Türk ve Filistin bayraklı uçurtmalar bırakıldı.

Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Yenişehir Mahallesi Eski Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, her çocuğun güven ve huzur içinde büyüme hakkına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Çocukların masumiyetinin herkes için ortak bir emanet olduğunu anlatan Akbaş, "Çocuk hangi milletten, hangi coğrafyadan olursa olsun çocuktur. Bizim medeniyetimizde merhamet, adalet ve kardeşlik çok güçlü bir yere sahiptir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuğun gözyaşını kendi çocuklarımızın gözyaşı kadar kıymetli görüyoruz." ifadesini kullandı.

Akbaş, dünyanın hiçbir yerinde çocukların, savaşların, çatışmaların ve şiddetin gölgesinde büyümemesi gerektiğini belirterek, "Duamız, Gazze'de ve dünyanın bütün coğrafyalarında çocukların güven içinde yaşaması, okullarına gidebilmesi, oyun oynayabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Akbaş, öğrencilerle uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Etkinlikte üzerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.

Kaynak: AA
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