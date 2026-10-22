Karabük\'te operasyonda 1100 paket makaron ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

Karabük'te operasyonda 1100 paket makaron ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te kent merkezindeki bir iş yerinde yapılan aramada 1100 paket doldurulmuş makaron, 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 87 paket gümrük kaçağı sigara ve 16 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde 1 şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 1100 paket doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 87 paket gümrük kaçağı sigara, 16 elektronik sigara ve elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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