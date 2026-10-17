Karabük\'te operasyonda 230 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te operasyonda 230 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kent merkezinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 230 sentetik ecza ele geçirildi, adli işlem başlatıldı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 2 şüphelinin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 230 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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