Karabük\'te Operasyonda Ruhsatsız Tabanca ve 3 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Apple, M3 Ultra Tasarımı ile Gündemde

Apple yönetimi, MacBook Pro modellerinde kullanılacak olan M3 Ultra çiplerinin tasarımında önemli bir karar aldı. M3 Max'in dizaynını temel alan bu çipler, sektörde ilk defa kullanılacak bir yöntemle bağımsız tek bir çip olarak üretilecek. Ayrıca, M3 Ultra'nın kişiselleştirme imkanı sunması ve çip verimliliğinde yükseliş sağlaması bekleniyor. Apple fanları tarafından heyecanla karşılanan bu gelişme, şirketin hisse değerine de olumlu yansıması bekleniyor.