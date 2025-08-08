Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Karabük'te, Arıcak köyü ile Yeşilköy köyü arasında bulunan ormanda dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez ilçesine bağlı Arıcak köyü ile Yeşilköy köyü arasındaki ormanlık alanda 07.08.2025 Perşembe günü saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına; 168 araç, 10 helikopter, 1 uçak ve 631 personelle anında müdahale edilmiştir. Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olup, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız şekilde devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımıza; sahada canla başla çalışan kahraman personelimize ve destek veren gönüllülerimize teşekkür ederiz" denildi.

Murat ÖZELCİ/ KARABÜK,