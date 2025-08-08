Karabük\'te Orman Yangını Kontrol Altında

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangının çevrelendiğini bildirdi.

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün alevlerin yeniden yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözlerle yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevleri söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Vali Yavuz, Yeşilköy jandarma uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 14.00 sıralarında rüzgarın da etkisiyle daha önce yanan bölgenin üst kısmında yeni bir yangının başladığını belirterek, bilgi gelir gelmez yangına tüm kurumlarla havadan ve karadan güçlü şekilde müdahale edildiğini söyledi.

Rüzgarın ters esmesi, arazinin dağlık ve sarp olması nedeniyle zaman zaman müdahalede zorluklar yaşandığını anlatan Yavuz, dün mücadelenin bir uçak ve 10 helikopterle gün batımına kadar sürdüğünü ifade etti.

"Vatandaşlarımızın tekrar güvenli şekilde evlerine dönüşünü sağladık"

Yavuz, 170'e yakın araç, 650'ye yakın görevli ve gönüllülerle yangına müdahale edildiğini dile getirerek, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahalenin tekrar başladığını, yangında herhangi can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Yeşilköy'de dün güvenlik nedeniyle yaklaşık 80 hanenin tahliye edildiğini belirten Yavuz, şu bilgileri paylaştı:

"Sabah itibarıyla da o noktada yangın riski azaldığından hatta ortadan kalktıktan sonra vatandaşlarımızın tekrar güvenli şekilde evlerine dönüşünü sağladık. Şu ana kadar yangın çevrelenmiş durumda. Sadece bir noktada açıkçası müdahalemiz devam ediyor. İnşallah o noktada da tamamen havadan ve karadan müdahaleler yapıldıktan sonra da yangını büyük oranda kontrol altına aldığımızı paylaşabiliriz. Rüzgar sürpriz yapmazsa, hava şartları anlamında olumsuzluk olmazsa, gün içerisinde o noktayı da havadan ve karadan büyük mücadeleyle kontrol altına aldığımızı inşallah yakın saatlerde paylaşırız."

Yavuz, Karabüklülere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, ormanların hep birlikte el ele vererek korunması gerektiğini vurguladı.

Geçmişten kendilerine miras bırakılan ormanları gelecek nesle aktarmaları gerektiğinin altını çizen Yavuz, ormanların korunması için vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını istedi.