Karabük'te ormanlık alanda rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.
Acıöz köyünde yaşayan İlyas D. (68) ormanlık alanda odun kestiği sırada fenalaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde İlyas D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Ormanlık Alanda Ölüm - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?