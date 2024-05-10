Karabük\'te otobüsle çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı

Güncel

Karabük'te yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Berkan K. idaresindeki 78 AD 832 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda karşı şeride geçerek, Şükrü S. yönetimindeki 26 KL 156 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Berkay K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.