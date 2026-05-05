Karabük\'te Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Tuğçe Ş. (25) idaresindeki 78 AR 151 plakalı otomobil, merkeze bağlı Akören köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
