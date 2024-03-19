Karabük\'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Türk Kızılay, aşevlerinde otomasyon sistemi pilot uygulamasını başlattı

Türk Kızılay, Ankara'da bulunan aşevlerinde otomasyon sistemi pilot uygulamasını başlattı. Kızılay, hijyenik ortamlarda hazırlanan sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yeni bir sistem hayata geçirdi. Aşevlerinde ayni ve nakdi bağış kabul edildiğini belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, otomasyon programının ihtiyaç sahiplerinin bilgilerini tanımlayarak ne kadar yemek verileceğini belirlediğini söyledi. Aşevlerinde her gün binlerce kişiye yemek dağıtıldığını ve bu dağıtımların hayırseverlerin ve toplumun dayanışmasıyla gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, aşevlerine ayni bağışların yanı sıra internet, mobil bağış, telefon numarası ve şubeler aracılığıyla da bağış yapılabileceğini belirtti.