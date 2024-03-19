Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Karabük\'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Karabük'te minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ye (22), otomobil çarptı. Genç çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseğe savrulduktan sonra yola düştü ve ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

19.03.2024 12:55
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Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Ergenekon Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ye (22), M.A.P. idaresindeki 78 BK 136 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseğe savrulduktan sonra yola düşen genç ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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