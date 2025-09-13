Karabük'te Polise Mukavemet: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karabük'te Polise Mukavemet: 3 Kişi Tutuklandı

13.09.2025 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te alkollü sürücü ve arkadaşları polise engel oldu, 3 kişi tutuklandı.

KARABÜK'te polise mukavemet gösteren ve kamu malına zarar veren 3 kişi tutuklandı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin devriyesi sırasında şüphe üzerine 10 AEE 098 plakalı motosiklet durduruldu. Kontrolde, motosiklet sürücüsü E.E. (20) ile yanındaki N.D.'nin (20) alkollü olduğundan şüphelenildi. Bunun üzerine trafik ekibi çağrıldı. İşlem yapıldığı sırada olay yerine gelen Y.E.E. (21), polise engel olmaya çalıştı.

3 şüpheli ekiplere mukavemet gösterirken, polislerden Y.K. ve T.K. hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden N.D., ekip otosuna zarar verdi. Yapılan kontrolde sürücü E.E.'nin 1,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E., N.D. ve Y.E.E., çıkarıldıkları mahkemece 'polise mukavemet' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Karabük, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Polise Mukavemet: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı

23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
22:29
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
22:17
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 23:39:34. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Polise Mukavemet: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.