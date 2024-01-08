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Karabük'te raydan çıkan tren kaldırılıyor

Karabük'te yamaçtan demir yoluna düşen kayalar nedeniyle raydan çıkan trenin kaldırılması ve yolun açılması çalışmaları devam ediyor. Lokomotif vinç yardımıyla kaldırılırken, kaya parçaları ise iş makinesi ile temizleniyor. Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treninin raydan çıkması nedeniyle seferler geçici süreyle durdurulmuştu.

Karabük\'te raydan çıkan tren kaldırılıyor
08.01.2024 - 13:19,
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Karabük'te yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkan treni kaldırma ve yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Düşen kayalar nedeniyle raydan çıkan lokomotif, Ankara'dan demir yoluyla getirilen vinç yardımıyla kaldırılıyor.

Demir yoluna düşen kaya parçaları ise iş makinesi ile temizleniyor.

Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, dün yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkmış, bu hattaki seferler geçici süreyle durdurulmuştu.

Kaynak: AA
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