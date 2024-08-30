Karabük'te sağanak hayatı felç etti: Yollar dereye döndü - Son Dakika
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Karabük'te sağanak hayatı felç etti: Yollar dereye döndü

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Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, battı çıktıda meydana gelen su birikintisi nedeniyle trafik ulaşıma çift yönlü kapandı. Safranbolu ilçesinde metrekareye 39 kilogram yağış düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kent merkezinde de yollar dere yataklarına dönerek ulaşımı felç etti. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafik polisleri ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

30.08.2024 22:17
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Karabük'te sağanak hayatı felç etti: Yollar dereye döndü

Battı çıktı suyla doldu ulaşım çift yönlü durdu

KARABÜK - Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, battı çıktıda meydana gelen su birikintisi nedeniyle trafik ulaşıma çift yönlü kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkili oldu. Metrekareye 39 kilogram yağışın düştüğü Safranbolu ilçesinde yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan ilçede çok sayıda araç arıza yaparak sular içerisinde kaldı.

Öte yandan metrekareye 39 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde de yollar dere yataklarına döndü. Hayatı felç eden yağış sonrası battı çıktıda meydana gelen su birikintileri nedeniyle trafik ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafik polisleri güvenlik önlemi alırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

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