Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Karabük\'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Karabük kent merkezinde öğle saatlerinden sonra meydana gelen kısa süreli sağanak sonucu su birikintisi oluştu. Bu durum sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı. Ayrıca, Kemal Güneş Caddesi'ndeki bir mağazanın kampanyasından yararlanmak isteyenler, sağanağa rağmen sırada beklemek zorunda kaldı. Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

31.05.2024 18:27
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Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak sonucu su birikintisi oluşan caddelerde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kemal Güneş Caddesi'ndeki mağazanın kampanyasından yararlanmak isteyenler, sağanağa rağmen sırada bekledi.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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