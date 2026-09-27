Karabük'te su kaybı yüzde 42'den 35'e indi, Hamzalar tesisi ihalesi 2027'de yapılacak - Son Dakika
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Karabük'te su kaybı yüzde 42'den 35'e indi, Hamzalar tesisi ihalesi 2027'de yapılacak

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Karabük\'te su kaybı yüzde 42\'den 35\'e indi, Hamzalar tesisi ihalesi 2027\'de yapılacak
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Karabük Belediyesi, Hamzalar İçme Suyu Terfi İstasyonu'nun yenilenmesi için çalışma başlattı; 22 kilometre içme suyu ve 15 kilometre kanalizasyon hattı yenilendi. Kentte su kayıp kaçak oranı yüzde 42'den yüzde 35'e düşürüldü, yeni tesisin ihalesi 2027'de yapılacak.

Karabük Belediyesi tarafından Hamzalar İçme Suyu Terfi İstasyonu'nun yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında 22 kilometre içme suyu ve 15 kilometre kanalizasyon hattı yenilendi, pompa ve motor sistemleri güncellendi.

Yenilemeyle şehirdeki su kayıp kaçak oranı yüzde 42'den yüzde 35'e düşürüldü. Hamzalar İçme Suyu Terfi İstasyonu'nun modernleştirilmesi için hazırlanan proje tamamlandı.

Yeni tesisin yapım ihalesi 2027 yılında gerçekleştirilecek.

Tesis inşa edilene kadar su kesintisi yaşanmaması için mevcut istasyonda ekonomik ömrünü tamamlayan pompalar değiştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, hedeflerinin kente kesintisiz ve sağlıklı su ulaştırmak olduğunu belirtti.

Şehrin su altyapısını güçlendirmek ve suyun heba olmasını engellemek için çalıştıklarını aktaran Çetinkaya, "Kentin su temininde uzun yıllar önemli görev üstlenen Hamzalar İçme Suyu Terfi İstasyonu'nu geleceğe hazırlıyoruz. Projesini tamamladığımız yeni tesisimizin yapımına 2027 yılında başlayacağız. Karabük'ün hem bugününü güvenceye alıyor hem de yarınlarının altyapısını kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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