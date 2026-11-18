Karabük'te sürücünün çalıştırdığı otomobilin motorunda çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Park halindeki otomobil, Karabük Şirinevler Mahallesi'nde sürücüsü tarafından çalıştırıldığı sırada motor bölümünden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.
Karabük'te, park halindeyken sürücüsünün çalıştırdığı otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye görevlileri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Z.K., park halindeki 78 AY 811 plakalı otomobili çalıştırdığı sırada motor kısmından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatılırken, otomobilin yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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