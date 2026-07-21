Karabük'te tırla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Ü.B. idaresindeki 06 DYP 476 plakalı tır, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı Sanayi Kavşağı'nda R.Ç. yönetimindeki 78 AAT 835 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen traktör sürücüsü R.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Tır-Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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