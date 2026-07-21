Karabük'te Tır-Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Tır-Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Karabük\'te Tır-Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
21.07.2026 18:36
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Karabük'te tırla çarpan traktör sürücüsü R.Ç. ağır yaralandı, hayati tehlikesi bulunuyor.

Karabük'te tırla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Ü.B. idaresindeki 06 DYP 476 plakalı tır, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı Sanayi Kavşağı'nda R.Ç. yönetimindeki 78 AAT 835 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen traktör sürücüsü R.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Karabük, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Tır-Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

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