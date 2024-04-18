Karabük'te toprak kayması nedeniyle 4 ev boşaltıldı - Son Dakika
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Karabük'te toprak kayması nedeniyle 4 ev boşaltıldı

Karabük\'te toprak kayması nedeniyle 4 ev boşaltıldı

Karabük'ün Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucunda 4 ev boşaltıldı. Heyelanda kopan parçalar, tek katlı bir evin çatısına zarar verdi. Polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan inceleme sonucunda 4 evin heyelan riski taşıdığı belirlendi. Evlerini boşaltan vatandaşlar akrabalarının yanına yerleştirildi.

18.04.2024 19:54
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Karabük'te toprak kayması nedeniyle 4 ev boşaltıldı.

Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta 4 müstakil evin olduğu yamaçta, toprak kayması nedeniyle istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Heyelanda kopan parçalar, kimsenin bulunmadığı tek katlı bir evin çatısına zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, heyelan riski taşıyan 4 evin boşaltılmasına karar verildi.

Polis de toprak kaymasının yaşandığı bölgeye şerit çekerek önlem aldı.

Evlerini boşaltan vatandaşlar, daha sonra akrabalarının yanlarına yerleştirildi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Erdoğan Yeltepe, gazetecilere, Karabük Valiliği tarafından 4 evin boşaltılmasına karar verildiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te toprak kayması nedeniyle 4 ev boşaltıldı - Son Dakika

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