Karabük'te toprak kayması nedeniyle 4 ev boşaltıldı.
Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta 4 müstakil evin olduğu yamaçta, toprak kayması nedeniyle istinat duvarının bir bölümü çöktü.
Heyelanda kopan parçalar, kimsenin bulunmadığı tek katlı bir evin çatısına zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, heyelan riski taşıyan 4 evin boşaltılmasına karar verildi.
Polis de toprak kaymasının yaşandığı bölgeye şerit çekerek önlem aldı.
Evlerini boşaltan vatandaşlar, daha sonra akrabalarının yanlarına yerleştirildi.
Atatürk Mahallesi Muhtarı Erdoğan Yeltepe, gazetecilere, Karabük Valiliği tarafından 4 evin boşaltılmasına karar verildiğini söyledi.
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