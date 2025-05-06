Karabük\'te Trafik Kazası: Afgan Kadın Hayatını Kaybetti

KARABÜK'te yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Afganistan uyruklu Sawita Faizi (18) isimli kadın hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. B.Ö. yönetimindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Sawita Faizi'ye çarptı. Kazada Sawita Faizi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Faizi, kurtarılamadı.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.