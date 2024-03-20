Karabük\'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yenice yol kontrol noktasında durdurulan araçta ve içinde bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada 133 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 35 gram sentetik uyuşturucu, 124 uyuşturucu hap ve diğer malzemeler ele geçirildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir sarrafı öldürüp bilezik çalan sanığa ağır ceza verildi. Sanık, müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Karacabey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürüttü. Şüphe üzerine yapılan aramada 100 gram skunk ele geçirildi ve gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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