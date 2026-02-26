Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı, 73 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 655 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
