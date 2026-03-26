Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Eskipazar ilçesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda 5 kişinin üzerinde, ikametinde ve bulundukları araçlarda yapılan aramalarda, 47,60 gram sentetik uyuşturucu, 183 sentetik ecza hap, hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
