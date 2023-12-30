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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde yapılan aramada 9,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı.

Karabük\'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
30.12.2023 - 01:01,  Güncelleme: 01:03
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri" çerçevesinde çalışma başlattı.

Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde yürütülen çalışma sırasında, G.Y'nin üstü arandı.

Yapılan aramada 9,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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