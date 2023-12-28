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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin üzerinde 110 uyuşturucu hap ve 8.29 gram marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
28.12.2023 - 17:05,  Güncelleme: 17:06
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdü.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda E.K'nin üst aramasında, 110 uyuşturucu hap ve 8.29 gram marihuana ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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