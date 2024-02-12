Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Yakalandı

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıya adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Kent merkezinde iki farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, N.M. ve M.E.B. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1162 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem yapıldı.

12.02.2024 12:24
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıya adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kent merkezinde iki farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, N.M. ve M.E.B. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1162 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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