Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gürcistan'a gelerek Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik iş birliği ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca, Türkiye'nin Gürcistan'a olan kararlı desteği vurgulandı ve ikili işbirliği çerçevesinde savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve NATO standartlarına uyumun artırılması için çalışmalar yapılması önemli olduğu belirtildi.