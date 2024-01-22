 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından yemleme çalışması yapıldı. Soğuk hava koşulları ve etkisini sürdüren kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla ekiplerce araziye yem ve yiyecek bırakıldı. Yemleme faaliyetlerinin kış koşullarına bağlı olarak devam edeceği öğrenildi.

Karabük\'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı
22.01.2024 - 20:35,
Abone Ol

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Soğuk hava koşulları ve etkisini sürdüren kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla ekiplerce araziye yem ve yiyecek bırakıldı.

Yemleme faaliyetlerinin kış koşullarına bağlı olarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karabük, Hayvanlar, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:14:57. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement