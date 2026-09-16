Karabük\'te yalnız yaşayan 90 yaşındaki kadın evinde düşünce itfaiye pencereden girdi

Karabük'te yalnız yaşayan 90 yaşındaki kadın evinde düşünce itfaiye pencereden girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te 3 katlı apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan 90 yaşındaki kadın evinde düşerek yaralandı. Kapıyı açamayan kadının yardımına itfaiye ekipleri merdivenle pencereden girerek yetişti; kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te evinde düşen 90 yaşındaki kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yalnız yaşayan Zeynep Sönmez düştü.
Komşularının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye personeli, yaşlı kadın kapıyı açamayınca daireye merdivenle pencereden girdi.
Zeynep Sönmez sedyeye alınarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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